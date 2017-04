“O maior ladrão do mundo se chama Lula”, diz vereador Nogueira Lima na Câmara de Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 05/04/2017 12:05:58

O vereador Nogueira Lima, do DEM, voltou a polemizar durante discurso ao falar sobre o ex-presidente Lula, nesta quarta-feira, durante sessão na Câmara de Vereadores.

Nogueira Lima citou o renomado colunista Cláudio Humberto lembrando que o assunto “Lula ladrão” é um dos mais consultados pelos leitores do “blog” do jornalista. “O maior ladrão do mundo se chama Lula. O maior mentiroso do mundo se chama Lula”, disse Lima ao rebater indiretamente parte da base governista que considerou que o parlamentar do Democrata ofendeu o ex-presidente ao dizer, na semana passada, que irá recepcionar o petista no Acre, no dia 28 deste mês, a base de “ovada”.

Nogueira Lima afirmou que a Câmara é uma Casa política e de debates e não lugar para que as pessoas se sintam ofendidas com discursos. Ele completou ainda citando o Partido dos Trabalhadores que “o partido que está entre os dez mais corruptos do mundo é o PT. A população tá pedindo que esse elemento vá pra cadeia”, acrescentou o vereador se referindo a Lula.

As declarações desagradaram os petistas da Casa. Mamed Dankar disse que, ao contrário do que afirma seu colega oposicionista, Lula continua em alta com a população.

“Os institutos de pesquisa dizem que a população quer Lula no debate. Citar Cláudio Humberto que era da sala e da cozinha de FHC é muito fácil”, rebateu o petista.

O líder do PT na Câmara, Rodrigo Fornock, lembrou que uma das essências do parlamento é rebater a opinião contrária. “Também sou favorável que a gente debata no campo das ideias. Quem foi o responsável por retirar milhões da extrema pobreza. O Lula recebeu prêmios no mundo por ter tirado pessoas da pobreza. Foi o ser humano que mais tirou pessoas da miséria”, completou.