Acre; Moradores de ramal doam material para construir ponte, mas não recebem apoio de autoridades

Da redação ac24horas - 05/04/2017 12:00:33

Depois do anuncio do contingenciamento dos R$ 150 milhões para recuperação dos ramais no Acre, o deputado André Vale (PRB) denunciou que alguns ramais próximos de Rio Branco estariam intrafegáveis e que os moradores do ramal da Lua, estariam disponibilizando material para construir uma ponte quebrada na localidade, mas não recebem apoio das autoridades estaduais e municipais.

“Recebi várias reclamações de produtores que estão impedidos de escoar suas produções e visitei as comunidades dos ramais Baixa Verde, Mediterrâneo e da Lua. A gente sabe que estamos no período de inverno amazônico, mas os produtores precisam dos ramais. Eles estão abandonados, precisando de assistência técnica para minimizar seus problemas”, destaca André Vale.

Segundo o parlamentar, cansados de esperar e enfrentando sérias dificuldades, os moradores do ramal da Lua, que tem uma ponte totalmente destruída, chegaram a oferecer o material para construir uma nova ponte, mas não receberam apoio técnico de autoridades estaduais e municipais para iniciar a obra que pode solucionar várias dificuldades da comunidade.

“Os moradores têm toda madeira e precisam apenas de assistência técnica da prefeitura ou do governo, mas até o momento ninguém sinalizou com apoio para estas pessoas. Conversei com o prefeito de Rio Branco, ele prometeu que no início do inverno, no mês de abril uma linha de frente para estes trabalhos. Vamos esperar para saber se a promessa vai se concretizar”, finaliza Vale.