Mãe denuncia morte de bebê após 12 horas de espera em maternidade de Rio Branco

João Renato Jácome - 05/04/2017 09:40:38

A situação ficou tensa na noite desta terça-feira, dia 04, na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. Com a demora nos atendimentos, algumas mães denunciaram ao ac24horas que bebês teriam morrido dentro da unidade, enquanto as grávidas aguardavam o atendimento médico. A situação, contudo, foi negada pela Gerência Geral da unidade de saúde.

Uma mãe, que pediu para não ter o nome citado, disse ter chegado ao hospital por volta das 7h30, sendo atendida apenas às 13 horas. Não demorou muito e foi informada que o bebê dela estava morto. A questão, como conta, é que ela já havia buscado atendimento nos últimos três dias, também na maternidade, mas em todas as ocasiões, foi liberada.

“Já são doze horas de espera. Eu estava com um sangramento, e vim ontem à noite, mas a moça me liberou e disse para voltar hoje se não parasse. Aí me disseram que o médico não está aí, e que se eu quisesse ‘trazer um’, eu podia fazer isso. Foi ironia demais. É uma falta de respeito com as pessoas. Não há sentimento. Ninguém toma atitude”, relata a gestante.

O esposo de outra grávida, Francisco Silva, de 42 anos, conta que acompanhou a mulher desde que ela chegou à unidade de saúde. Segundo o pai, para se fazer uma ultrassom, a grávida chegou no hospital às 9 horas, mas no horário da entrevista (19h50), ela ainda estava aguardando o profissional que faria o exame.

“Eles nos disseram que os médicos só atendem a partir das 21 horas, e que, portanto, seria necessário esperar. A gente vê as mulheres perdendo o bebê aí dentro e tem medo que aconteça com a gente. Cadê a humanização no atendimento? Não tem! Vou procurar o Ministério Público e a polícia. Esse problema não é de hoje. Já virou uma cultura”, reclama.

Segundo a Gerência Geral da Maternidade, o fluxo de atendimento estava ocorrendo normalmente durante toda a terça-feira, e havia, sim, médicos de plantão no hospital. Além disso, apenas uma morte teria sido registrada, pela manhã, mas foi de um bebê já chegou à unidade sem vida. Isso ocorreu nas primeiras horas do dia. A Direção afirmou que iria procurar as grávidas para apurar os fatos denunciados.