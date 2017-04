Jorge Viana diz que ainda não definiu se será candidato a reeleição

Marcos Venicios, do ac24horas - 05/04/2017 09:12:31

O senador Jorge Viana encaminhou nota ao Blog do Venicios tentando apagar um possível incêndio sobre a sua relação com o militante do PT Cesário Braga, que foi descartado da presidência do partido. “Cesário, como eu, Tião Viana e tantos outros, é um militante que tem uma bela história no PT e hoje é um dos nossos mais valiosos dirigentes. Não tenho dúvidas de que ele ainda terá uma bonita história no partido e no nosso projeto político”, informa o senador.

Viana entende que “Daniel Zen é a pessoa certa para conduzir o partido e enfrentar os desafios que temos até as próximas eleições: fortalecer o PT e a Frente Popular, defender o governo Tião Viana, nossas prefeituras e o nosso projeto.Isso é o que nos une”.

LEIA:

Cesário é descartado e não será mais presidente do PT no Acre

Em outro trecho do comunicado, Jorge reitera que a Frente Popular tem duas vagas para o senado e que ainda não definiu se será candidato a reeleição. “Ainda não defini a minha candidatura, que depende da vontade de muitos, mas acho que é absolutamente legítimo que Ney Amorim, que tem história no PT e na Frente Popular, coloque seu nome. Nossa chapa para o Senado, para o governo e outros cargos será uma decisão da Frente Popular e do PT, sob a coordenação do governador Tião Viana”

No final, o senador aproveita o espaço para alfinetar a oposição. “Quem acha que pode ganhar a eleição antes dos votos serem apurados é a oposição. Nós sabemos que só com união e trabalho seremos merecedores da confiança do nosso povo.Eleição se ganha no voto!”.