Jorge alerta para recuperação imediata da BR 364 no Acre

Agência Brasil - 05/04/2017 08:11:09

O senador Jorge Viana voltou a cobrar melhorias na BR 364. O parlamentar mostrou aos colegas senadores fotografias da rodovia nos trechos mais afetados, onde são precárias as condições de transporte e que precisam de obras urgentes.

O senador relembrou os investimentos feitos pelo governo do Acre para pavimentar a estrada, que é afetada pelas condições do solo e pelo volume de chuvas, demandando altos custos de manutenção. Ele ainda apontou o proveito “eleitoreiro” que alguns políticos tiram da situação.

Jorge Viana destacou a responsabilidade do governo federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), na retomada das obras de reforma da rodovia fundamental para a Região Norte do país. “Eu faço aqui um apelo ao ministro dos Transportes e ao diretor geral do Dnit, Valter Casimiro Silveira. Empresas foram contratadas, que se faça um planejamento adequado, porque nós já vamos ter o fim das chuvas. Se as empresas começarem a trabalhar imediatamente com as condições necessárias e adequadas, nós vamos ter uma oportunidade de recuperar os trechos destruídos da BR 364”, disse.