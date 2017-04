Indígena picada por cobra é resgatada no interior do Acre

Da redação ac24horas - 05/04/2017 12:10:31

Uma ação rápida com o auxilio do helicóptero Cel. João Donato, realizada na zona rural de Assis Brasil, garantiu socorro à índia Marciane Souza Machinery, de 23 anos, que foi picada por um ajararaca e precisou ser atendida com urgência.

A viagem, que durou cerca de 1h30, foi acompanhada de perto pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que recebeu a paciente após a aeronave pousar ao lado do estádio Arena da Floresta, no 2º Distrito de Rio Branco. A indígena passa bem, e está internada no Hospital de Urgencia e Emergencia (Huerb).

Na última quinta-feira, 31, o helicóptero da Segurança Pública, Harpia 01 resgatou a indígena Francisca Montôza Machinery, de 72 anos em Assis Brasil. Ela vive na mesma aldeia que Marciane. As informações foram repassadas pela Secretaria de Segurança do Acre.

“Caso a paciente fosse transportada por embarcação, meio de transporte comum utilizado pela população daquela localidade, a indígena levaria seis dias para chegar até à capital e receber cuidados médicos, o que provavelmente seria um grande risco para a vida dela”, destacou o copiloto Naike Trindade.