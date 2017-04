Falha deixa sistemas do Detran do Acre inoperáveis nesta quarta

Da redação ac24horas - 05/04/2017 17:24:31

Os sistemas do Departamento de Trânsito (Detran) ficaram inacessíveis nesta quarta-feira, dia 05, por conta da falta de internet no setor de veículos do órgão. Com isso, os atendimentos foram suspensos durante todo o dia. O Detran encaminhou nota à imprensa para esclarecer a situação.

Segundo o Departamento, a empresa que realizada a manutenção do serviço já foi comunicado sobre o problema e a situação deve ser resolvida ainda hoje. Após isso, os atendimentos devem ser normalizados.

A previsão é que os serviços sejam restabelecidos já nesta quinta-feira, dia 06 de abril.