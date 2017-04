Entregador de lanches cai em golpe e é assaltado em Beco

Da redação ac24horas - 05/04/2017 08:41:14

O entregador de lanches João Paulo Moreira da Silva foi vítima de um verdadeiro golpe de bandidos na noite desta terça-feira, 05, no Beco da Cigana, no Bairro do 15, no horário de trabalho. Imaginando estar atendendo clientes, João Paulo se dirigiu ao endereço para fazer a entrega de sanduíches e refrigerante e quando chegou ao local acabou sendo assaltado. Em posse de um revólver, dois homens que haviam ligado para o lanche onde o entregador trabalha roubaram dinheiro e um celular da vítima e depois fugiram.

João Paulo se dirigiu direto à delegacia e acionou a polícia, que se dirigiu a uma residência, no Beco, onde estavam os autores do crime.

Foram presos: Mateus de Souza Soares, Edilson de Souza Machado, Alesson Rocha Viana, Júnior Lima Bezerra.

Na casa, a polícia aprendeu o revólver usado no assalto, droga, dinheiro e dois celulares.