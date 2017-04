É bom começar a levar a candidatura da secretária Andréa Zilio a sério

Charlene Carvalho - 05/04/2017 07:18:16

Conheço Andréa Laiana Coelho, vulgo Zílio, tempo suficiente para saber que essa sua eventual pré-candidatura a deputada estadual não é folha de outono jogado ao sabor do vento. Zílio – o vulgo lá em cima não é demérito, assim os amigos a chamam muito antes do governo – integra o núcleo duro da DR, ala mais poderosa do PT acreano na atualidade, coordenada por Francisco Nepomuceno, o Carioca. Portanto, não tratem sua candidatura como blefe. Embora ela negue, não se pode descartar a possibilidade.

TEMPO, TEMPO, TEMPO…

Esses 30 anos de profissão me ensinaram que, em se tratando de candidato, quando ele não nega peremptoriamente uma informação – como as sucessivas notas sobre a candidatura de Zílio – e ainda diz aos amigos que está pensando na possibilidade – é porque já foi mordido pela mosca azul. Se a Zílio vai ser candidata? Não sei. Sinceramente não sei. Não pediu meu voto. Nem minha opinião. Falo do que leio e ouço.

COTA

E Andréa Zílio, além de integrante da DR, que trabalha para fazer barba cabelo e bigode nas eleições estaduais de 2018, tá na cota feminina petista e tem a simpatia de boa parte do núcleo duro do governo. Não é candidatura descartável. Se vai dar certo, isso é outra história. Até porque vontade, como diz o Paulo Henrique Nascimento, é bom que dá e passa. E essa, não sei se ela tem. O tempo dirá.

Falando nela, olha elaaaaa…Secretária de Comunicação do Estado, Andréa Zílio, ao lado do marqueteiro Gilberto Braga, durante evento recente. O registro é de Sérgio Vale

TEATRO SOLIDÁRIO

Vou transcrever aqui uma nota que recebi pelo whats. E o faço pela importância da causa: No próximo domingo 09 de abril às 19h, a “Cia Tanto de Lá Quanto de Cá”, volta aos palcos do Cine Teatro Recreio com o espetáculo “Oração Para um Pé de Chinelo”, para uma ocasião especial: Ajudar a produtora cultural Marineide Maia. Ela passa por um problema delicado de saúde e está desempregada. O valor do ingresso será fixado em R$ 25. Toda ajuda nesse momento será bem-vinda. Nos vemos lá.

SOLIDARIEDADE

O estado de saúde da Marineide é grave. Trata-se de uma ativista cultural de grande talento, uma figura iluminada. Uma pessoa que sempre se dedicou a ajudar ao próximo. Por isso, te convido a ir ao Cine Teatro Recreio prestigiar o espetáculo e ajudar no custeio do seu tratamento.

LÁ VEM O ROCK

O Rock in Rio começa a vender ingressos nesta semana, a partir da quinta-feira, 06. As entradas saem por R$ 455, via ingresso.com, que, diante da crise, reforça no anúncio que se pode parcelar tudo em até seis vezes.

É colega, se não tá fácil pro povo do Rock in Rio, imaginem para nós…

Ex-primeira dama Beatriz Barroso Cameli foi a aniversariante desta terça-feira, 4, e como sempre optou por celebrar a data de forma discreta com familiares e amigos. Beatriz Cameli é uma das mulheres mais elegantes e nobres que conheço

QUEM VEM

No Rock in Rio deste ano, um dos shows mais esperados é o da Lady Gaga. Outro é o de Justin Timberlake. E, claro, Adam Levine elevando o nível e a qualidade do festival, além de Tears for Fears.

PREFERÊNCIAS

Sobre o Rock in Rio, os shows que eu queria ir, mas prefiro assistir ao vivo no Multishow: Pet Shop Boys, homenagem a João Donato, com Mariana Aydar, Tiê, Emanuelle Araújo e Lucy Alves; Grande Encontro, com Elba, Geraldo Azevedo e Alceu Valença em homenagem a Luiz Gonzaga; Bon Jovi, Guns N’ Roses e The Who.

SÓ NA VONTADE

Agora show que eu super mega queria ir – enfrentaria a cidade do rock sem drama, mas desta vez não irei: Maroon5 E Justin Timberlake – me julgue, não ligo, gosto pacas – e estando lá iria fácil pro show da Fergie, além do Tears for Fears. Mas vou assistir pela TV mesmo. Soma aí três dias de shows, mais passagens, hotel e uma par de dias no Rio de Janeiro pra ver se tu não desistes…

Muito amor pelas novas instalações da La Doceria, que tem projeto do arquiteto Lucas Salomão. Tem um quê parisiense sem perder nossa essência tropical. É um daqueles lugares que você quer estar todos os dias. O que você não pode deixar de provar lá? Tudo! Mas se for escolher apenas um produto da casa, prove o cappuccino. Porque dos doces nem vou dizer nada…. (A foto é do Victor Augusto Farias)

SÍRIA

Não sou e nunca serei fã do presidente da Síria, Bashar al Assad, mas prefiro ficar na dúvida se foi realmente o governo sírio responsável pelo ataque químico na região de Idlib e que deixou 58 mortos, alguns destes mortos enquanto recebiam atendimento do primeiro ataque. A história tá muito bem contadinha, muito bem amarradinha. Desconfio de histórias perfeitas. Isso não diminui, porém, meu estarrecimento com a gravidade a atrocidade dos fatos.

SALDOS DE GUERRA

A guerra da Síria já dura mais de seis anos. Assad já tem boa parte do país sob seu domínio ou domínio dos Russos. O mundo já não olha para o massacre dos sírios como nos primeiros dois anos. Virou mais uma guerra. Não é. Guerra é guerra. Sempre terrível. E não há lado bom em guerra. Os dois lados estão sempre errados. Naturalmente essa é a minha modesta opinião. Vou poupá-los do que penso realmente. Vocês iam me achar radical demais.