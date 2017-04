Corpo encontrado em estrada é de jovem que tinha 21 anos, diz IML

Da redação ac24horas - 05/04/2017 12:31:37

O corpo encontrado na Estrada Transacreana, na segunda-feira, dia 03, é do jovem Thiago Mesquita, de 21 anos. O jovem estava morto à margem de um igarapé da região rural de Rio Branco. Quem fez a identificação foi o padrasto do rapaz, que se dirigiu até o Instituo Médico Legal (IML), no Bosque.

Segundo o padrasto, o jovem ficava por dias sem dar informação, já que atuava em serviços diversos em colônias e fazendas pelo interior. Ainda não se sabe o que pode ter levado à morte do rapaz, mas segundo a família, ele não tinha envolvimento com drogas.

O caso, agora, vai ser investigado pela polícia judiciária estadual.