Contas inativas do FGTS devem injetar R$ 3 milhões no varejo

Os recursos das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) poderão acrescentar até 2,4% ao faturamento do comércio varejista nacional em 2017 em vários Estados, inclusive o Acre, levando-se em conta o volume de recursos que estes estão recebendo. O varejo acreano deve receber cerca de R$ 3 milhões desses recursos se todos os valores forem sacados.

A partir dos valores recebidos por Estado, a Federação do Comércio de São Paulo , Estado que lidera a participação de recursos no varejo nacional. A Fecomercio calcula que R$ 14,7 bilhões devem ser aplicados em São Paulo, estado que poderá crescer até 2,5% o faturamento deste ano. Depois de São Paulo, entre os maiores destinatários dos recursos estão Rio de Janeiro, que está recendo R$ 5 bilhões do fundo e Minas Gerais, com R$ 3,9 bilhões. Roraima, com R$ 86,9 milhões; Amapá (R$ 139,6 milhões) e Acre (R$ 116,6 milhões) são os mais representativos.

“Ainda que nem todo o dinheiro seja destinado para o consumo, o varejo pode se beneficiar no médio e longo prazos já que, se o consumidor optar por quitar dívidas ou aplicar, tais recursos entrarão no mercado financeiro elevando a capacidade bancária de conceder empréstimos”, disse a Fecomercio em nota.

A entidade também considera que os consumidores endividados ou inadimplentes poderão reequilibrar seu orçamento doméstico, limpar o nome e se tornar novamente elegível a novos crediários, em condições mais vantajosas.

O cálculo considera que a premissa de distribuição dos recursos das contas inativas do FGTS acompanhe a participação de cada Estado no total de rendimentos e remunerações pagas no Brasil.