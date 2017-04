Complexo Industrial Florestal de Xapuri oferta 121 vagas de emprego; confira

Da redação ac24horas - 05/04/2017 11:05:12

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) está na Organização Central de Atendimentos (OCA) de Xapuri (AC) deu início nesta terça-feira, 4, ao recebimento de currículos para preenchimento de 121 vagas no Complexo Industrial Florestal de Xapuri.

A seleção ocorrerá até as próximas duas semanas. Os interessados deverão se dirigir à OCA Xapuri, das 8h às 16h, levando a seguinte documentação:

Carteira de Trabalho original;Carteira de Identidade OU Carteira de Motorista, original ou cópia autenticada (apresentação obrigatória somente se a Carteira de Trabalho for modelo manual);CPF, original (apresentação obrigatória somente se a Carteira de Trabalho for modelo manual);Diploma OU Certificado de Escolaridade OU Declaração de Escolaridade, original;Comprovante de Endereço com CEP, original, que pode ser: conta de luz ou telefone ou documentos bancários;Certificado de Cursos técnicos ou Profissionalizantes, original (caso tenha participado de algum curso dessa natureza);Currículo.