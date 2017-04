Com saída de Cesário do páreo, Daniel Zen será o presidente do PT do Acre

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 05/04/2017 07:44:11

Daniel Zen será o presidente do PT do Acre nos próximos dois anos. O nome do deputado será homologado para o cargo no domingo, 09, na sede do partido, no bairro Habitasa, em Rio Branco.

Os últimos dias foram de diversas reuniões partidárias para decidir sobre os rumos da legenda. Até esta segunda-feira, 03, Cesário Braga era o nome certo para presidente do partido, mas o próprio militante declinou da ideia e abriu mão para que o deputado, líder do governo na Aleac, assuma a sigla no estado.

A decisão final foi anunciada internamente após uma reunião na Casa Rosada. O nome de Zen é consenso entre lideranças como o governador Sebastião Viana, o senador Jorge Viana, o prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, o presidente da Assembleia Legislativa, Ney Amorim, Sibá Machado e Nilson Mourão.

Lideranças estão convencidas de que Daniel Zen, pelo perfil conciliador, é importante no atual contexto político e possui aceitação entre os aliados integrantes dos diferentes partidos da Frente Popular do Acre.

O parlamentar terá uma das mais duras missões pela frente: ele assume um PT extremamente fragilizado e desacreditado pelas constantes denúncias e que nas eleições de 2018 tentará nas urnas se manter no Palácio Rio Branco.