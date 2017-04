Com R$6,2 mil e R$16 mil, salários de vereador e prefeito de Rio Branco estão entre os menores do País

Os salários do prefeito e dos vereadores de Rio Branco estão entre os menores praticados nas capitais. Em Rio Branco, um vereador ganha R$6.230,00 ao mês e o prefeito Marcus Alexandre, R$16.093,00. Aos vereadores são facultados verbas de gabinete que elevam a remuneração mas o valor do subsídio é o menor das capitais. O levantamento é do Portal Terra.

O prefeito de Salvador recebe pouco mais de R$10 mil, o menor entre as capitais junto com o de Teresina, onde o Chefe do Executivo leva cerca de R$12 mil mensais. De parte dos vereadores, junto com Rio Branco estão os edis de Boa Vista com salário de R$6,5 mil e os de Vitória, subsidiados em exatos R$7.430,40.

O melhor salário de prefeito está em Curitiba: R$26,7 mil. O melhor ganho de vereador só é encontrado no Rio de Janeiro, onde a Câmara Municipal paga R$ 15.031,76 ao mês.