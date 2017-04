Código promocional garante 10% de desconto nas passagens aéreas de Rio Branco a Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas - 05/04/2017 09:29:37

Encontrar promoção de passagens aéreas nos voos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul tem sido coisa rara! Até às 23h59 desta quarta-feira (05/04) você pode comprar passagens das companhias Gol e LATAM com 10% de desconto. A promoção vale para todos os voos que decolam do Acre ou com destino ao estado.

Para garantir o desconto você precisa digitar o códigoPARTIUABRIL. O código deve ser digitado na finalização da compra. A promoção vale para viagens em qualquer data de 2017, ano com maior número de feriados nesta última década. Nos meses de abril, maio e junho, período considerado baixa temporada, as empresas aéreas estão emitindo passagens por ótimos preços ou com milhas reduzidas.

Com o desconto de 20% é possível garantir as passagens de ida e volta de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 472,19. As taxas de embarques já estão incluídas (veja na imagem abaixo). A pesquisa foi feita para viagem entre os dias 9 e 16de maio, mas para outras datas e destinos você pode garantir ótimos preços.

ACESSE AQUI AS OFERTAS DE RIO BRANCO PARA CRUZEIRO DO SUL

ENCONTRE AQUI AS OFERTAS PARA OUTROS DESTINOS

FONTE:TUDO VIAGEM