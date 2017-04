Câmara de CZS aprova projeto que institui 30 horas de serviço para enfermeiros, técnicos e auxiliares

Archibaldo Antunes 05/04/2017 15:25:47 Corresponde no Vale do Juruá

A Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul aprovou, na noite de ontem, 4, o projeto de lei que regulamenta a jornada de 30 horas semanais para enfermeiros, técnicos de enfermagem e de laboratório, auxiliares de enfermagem e de saúde bucal. A proposta é do presidente da Casa, vereador Romário Tavares (PMDB), e foi aprovada por unanimidade.

“Foram quatro mandatos para aprovar essa lei, que era uma antiga reivindicação dos servidores da saúde de Cruzeiro do Sul”, disse Tavares, que tem formação em enfermagem e também como técnico de laboratório.

Para entrar em vigor, o projeto ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB). Mas o presidente da Câmara dá como certa a sanção, uma vez que Ilderlei integrou, como relator, na Câmara dos Deputados, a comissão que elaborou parecer semelhante, e que nunca entrou em vigor no país.

Cruzeiro do Sul, portanto, é um dos primeiros municípios a adotar as 30 horas para as categorias, o que deverá beneficiar cerca de 300 servidores municipais.

“O objetivo principal dessa iniciativa é melhorar a qualidade dos serviços na rede de saúde de Cruzeiro do Sul, uma vez que reduz a carga horária dos trabalhadores e contribui, por consequência, com o empenho de cada um deles para atender o cidadão”, concluiu Romário Tavares.