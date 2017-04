Bancada Federal do Acre pede urgência na liberação da emenda impositiva para a Segurança Pública

Da redação ac24horas - 05/04/2017 18:46:45

Com o objetivo de garantir a urgência na liberação dos recursos da emenda impositiva para a Segurança Pública e o fortalecimento das forças de segurança com a instalação do CICC – Centro Integrado de Comando e Controle, a bancada federal acreana cumpriu uma agenda extensa nesta quarta-feira, 05, em Brasília.

O primeiro compromisso do dia foi pela manhã, com o Ministro da Justiça, Osmar Serraglio.

“Solicitamos ao ministro Serraglio que o CICC seja custeado com recurso próprio do ministério para que a emenda de bancada seja suficiente para os demais investimentos: aquisição de equipamentos, armamentos, munição, coletes, viaturas, etc”, explica o deputado federal Alan Rick (PRB).

Já no período da tarde, a bancada se reuniu no Senado Federal e recebeu o diretor do Deracre, Cristóvam Pontes. Na pauta, a discussão da emenda impositiva destinada à manutenção dos ramais no interior do Estado, que inicialmente era de R$ 154 milhões e, com o corte, caiu para R$ 82 milhões.

O diretor do Deracre apresentou a planilha de ramais prioritários por municípios bem como os outros recursos propostos já existentes.

E no final do dia a bancada se reuniu com o ministro Antônio Imbassahy, da Secretaria de Governo da Presidência da República e, mais uma vez apresentaram preocupação com contingenciamento do orçamento e a execução das propostas. Imbassahy, assim como Serraglio, afirmou que vai trabalhar para viabilizar o pleito.