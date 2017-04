Atuação do médico Fabrício Lemos e do secretário Gemil Júnior é elogiada na Assembleia Legislativa do Acre

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 05/04/2017 11:12:40

A atuação do diretor do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), Fabrício Lemos e do secretário de saúde, Gemil Júnior, foi elogiada na manhã desta quarta-feira (5) na Aleac. Depois de pedir a cabeça da diretora superintendente do Hospital das Clínicas (Fundhacre), Julinana Quinteiro, o deputado Heitor Júnior (PDT) reconheceu o trabalho dos dois gestores.

“Continuo com a mesma postura de ontem, pedindo a demissão da diretora da fundação hospitalar, mas quero elogiar a atuação do médico Fabrício, do Huerb, porque as ações que precisam ser elogiadas não tem problema de o deputado Heitor elogiar. De reconhecer um trabalho transparente e honesto que está sendo realizado no Huerb e na Secretaria de Saúde”, diz o deputado.

Segundo o parlamentar, Fabrício Lemos fez uma revolução no Pronto Socorro da capital. Entre as realizações de Lemos, Heitor destaca “a troca do telhado, a troca da rede elétrica, rede de esgoto, 380 lâmpadas, 148 novas camas e colchões 30 monitores no valor de 30 mil, além da inauguração do primeiro e segundo andar da verticalização no novo Pronto Socorro”, destaca.

“Não tem problema em divulgar as ações dos gestores que trabalham. Outro exemplo é reforma da cozinha da unidade. A ideia é terceirizar a cozinha. Precisamos fazer uma visita no Huerb para ter certeza que as ações foram executadas com muita responsabilidade. O que é para ser dito de forma honesta, o deputado Heitor não tem problema em defender os gestores”.

A dedicação do secretário de saúde, Gemil Júnior, não deixou de ser reconhecida. “Tenho certeza absoluta que a responsabilidade de profissionais como Gemil Júnior tem alavancado as melhorias na área de saúde. A unidade de transplante é referência no HC, só que dentro da unidade nós temos problemas e precisamos resolver. O que nós precisamos na Fundação Hospitalar é de gestores. Se é para colocar gestores que coloque um administrado que tenha sensibilidade e amor ao próximo”, finaliza Heitor Júnior.