Após 15 meses de concessão, prefeitura de CZS anuncia licitação para revitalizar Igarapé Preto

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 05/04/2017 08:47:54 Corresponde no Vale do Juruá

Foram longos 15 meses, após a concessão pela Infraero da área de lazer conhecida em Cruzeiro do Sul por Igarapé Preto, para que a prefeitura do município finalmente anunciasse a abertura do processo licitatório para as obras de revitalização do local. O anúncio foi na terça-feira, 3, feito pelo prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB). O pedido à Infraero data de 2011, quando o titular do Poder Executivo municipal ainda era Vagner Sales, também do PMDB.

Outrora movimentado e atrativo, ao longo dos anos o Igarapé Preto foi sendo negligenciado pelo poder público, e cada vez menos frequentado pela população e visitado pelos turistas.

Pelo acordo firmado em dezembro de 2015 com a Infraero – proprietária do local –, o município será responsável pela área até o final de 2035.

O anúncio da licitação feito pela prefeitura cruzeirense dá esperança os poucos comerciantes que resistiram ao longo período de abandono. A maioria decidiu fechar as portas por falta de clientes.

E as obras só serão realizadas graças a uma emenda parlamentar do senador Gladson Cameli (PP). Os recursos serão repassados aos município pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).