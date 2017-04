Abertas as inscrições de 15 vagas para Agentes Locais de Inovação

Da redação ac24horas - 05/04/2017 08:50:11

O Sebrae no Acre, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) abriu inscrições para a captação de bolsistas para atuarem como orientadores e agentes no Programa Agentes Locais de Inovação (ALI).

O Programa terá duração de até 31 meses, sendo um mês de capacitação e 30 de atuação em campo. Os bolsistas selecionados serão capacitados pelo Sebrae e receberão uma bolsa no valor de R$ 4.000,00. As inscrições, gratuitas, estão abertas e podem ser efetuadas até 17 de abril por meio do site do Instituto Brasileiro de Concurso Público (IBRACOP) no endereço: http://www.ibracop.com.br/.

Os Agentes Locais de Inovação serão bolsistas pelo CNPq, selecionados e capacitados pelo Sebrae no Acre e terão como objetivo promover a prática continuada de ações de inovação nas empresas de pequeno porte por meio de uma orientação proativa e personalizada, sob supervisão de um consultor sênior. O orientador, também bolsista pelo CNPq, terá como missão orientar os Agentes na produção de um artigo e um estudo de caso, relacionados à experiência de campo junto às empresas acompanhadas, de acordo com a metodologia Sebrae e CNPq.

O objetivo é promover a prática continuada de ações de inovação nas pequenas empresas, por meio de uma orientação proativa e personalizada às empresas/ALI nas regiões.