Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 05/04/2017 11:58:07

O oposicionista Jairo Carvalho (PSD) fez um desabafo contra os líderes dos partidos de oposição na manhã desta quarta-feira (5) na Aleac. Ele afirma que os vereadores de PP e PSDB estariam trabalhando contra a administração do prefeito André Maia (PSD) no município de Senador Guiomard, o Quinari.

“Estamos tendo a maior dificuldade. O prefeito tem sofrido ataques de vereadores do PP e PSDB. Tentei conversar várias vezes com o deputado Rocha. Eu gostaria de saber da oposição se nós vamos caminhar juntos ou vamos nos dividir novamente”, diz Carvalho em seu desabafo.

Segundo ele, PSDB e PP se uniram contra o prefeito André Maia. “Porque isso é uma palhaçada o que estão fazendo no Quinari. Quero deixar meu repúdio a oposição do estado do Acre. Do jeito que está caminhado vai ser mais uma peia para frente popular de novo”, afirma Jairo Carvalho.

O deputado ressalta que André Maia tem o apoio de uma vereadora do PT, mas não tem o apoio dos parlamentares do bloco de oposição. “A vereadora do PT ajuda o prefeito e os vereadores do PP e PSDB perseguem. “A oposição abra do olho, mude as estratégias, porque do jeito que tá a vaca vai pro brejo de novo”, finaliza.