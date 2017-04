Sesacre libera visitas religiosas no HC da capital, mas com regras

Da redação ac24horas - 04/04/2017 08:10:00

Gestores da Secretaria de Saúde, do Hospital das Clínicas e representantes de igrejas evangélicas e católicas se reúnem nesta terça-feira, 04, às 9h, com o objetivo de chegar a um entendimento sobre as visitas religiosas na unidade de saúde.

Semana passada, a superintendência do HC baixou uma norma proibindo as visitas de cunho religioso no local, o que desagradou diferentes segmentos religiosos.

A Igreja Renovada chegou emitir uma nota de repúdio contra o ato da chefia do hospital informando que a Constituição Federal garante aos religiosos em missão evangelizadora acesso em lugares como unidades de saúde e presídios.

Com a reunião de hoje, o secretário de Saúde do Estado, Gemil Júnior, quer evitar mais desgaste ao governo e à sua gestão. Ele disse que a finalidade é “liberar as visitas, mas de forma que não traga constrangimento aos pacientes, de maneira confortável”.