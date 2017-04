Pesquisa diz que operadora NET é a melhor banda larga do Acre

Da redação ac24horas - 04/04/2017 09:01:17

A NET é a concessionária que fornece o melhor sinal de banda larga no Acre, segundo pesquisa do portal Melhor Plano construída com base nos dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira, 3. A Anatel realizou recentemente uma pesquisa de satisfação com mais de 150 mil pessoas espalhadas pelo Brasil. Veja a pesquisa em www.melhorplano.net.