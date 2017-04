Pais e representantes de entidades que atendem autistas protestam contra descaso do Poder Público

04/04/2017



A Câmara de Vereadores de Rio Branco realiza na manhã desta terça-feira, 04, uma sessão em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, lembrado no último domingo, 02 de abril.

A sessão conta com a presença de representantes de entidades que cuidam de crianças autistas, pais e autoridades locais, entre elas o deputado federal Major Rocha, do PSDB, Jezuita Arruda, da Secretaria Municipal de Saúde, e psicólogos.

Proponente da sessão, a vereadora Lene Petecão (PSD) reconheceu avanços no atendimento de saúde à pessoa com autismo, mas cobrou melhorias. “Precisamos avançar mais nas políticas públicas para atender as pessoas com autismo. Houve alguns avanços, como um setor no Barral y Barral, que não é o ideal, mas é preciso avançar muito ainda”, diz.

Jezuita Arruda disse que “reconhece a dívida quanto a essa assistência na Saúde e Educação”, por exemplo, mas recordou que já há um início de uma política pública desenvolvida com o objetivo de atender a pessoa autista. Ela citou o serviço ambulatorial instalado no Barral Y Barral que funcionará com uma equipe multiprofissional em parceria com instituições.

Durante a sessão, pais de crianças autistas ergueram cartazes na galeria da Casa pedindo respeito ao poder público. “Queremos terapia, respeito, neurologistas especializados e mais inclusão” e “autismo precisa de terapias e não de preconceitos”, diziam alguns dos cartazes.

Lisandro Grana, representante da AFAC – Associação Família Azul do Acre, entidade que reúne familiares de pessoas com autismo, cobrou do poder público que cumpra a lei que institui a política estadual da pessoa com autismo, aprovada na Assembleia Legislativa. “Nem o mínimo e nem o básico dos básicos é implementado, infelizmente”, disse.