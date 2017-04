“O Acre é o berço da terceirização”, diz deputada ao questionar pregão para contrata empresa terceirizada

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 04/04/2017 10:48:56

“Hoje tem mais um pregão da Secretaria de Educação do governo do Acre para contratação de pessoa jurídica para serviços terceirizados. O Acre é o berço da terceirização”, disse a deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB), que questionou na manhã desta terça-feira (4), que teria sido estabelecido na administração petista do Estado, um tipo de leilão de quem dá menos.

A peemedebista afirma que os trabalhadores que prestam serviços a empresas terceirizadas no Acre, estariam totalmente desamparados, após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu que o poder público não é responsável pelo pagamento de trabalhadores de empresas terceirizadas que fecharem suas portas e aplicarem o calote em seus funcionários.

Segundo Sinhasique, tramitam na Justiça, 108 mil ações ligadas a questão das terceirizadas. A deputada relembra que empresas que fecharam suas portas no Estado e o governo teve que pagar os direitos trabalhista. “A quantidade de dinheiro que o governo teve que pagar pelo calote de empresas terceirizadas é muito grande. Após a decisão do STF, o trabalhador está abandonado”.

A deputada questiona que no Acre, “várias empresas dão o calote quando fecham as portas e deixam de pagar seus trabalhadores. Quem vai pagar esta conta? O trabalhador vai ficar mão, sem lenço e sem documento. Uma empresa pode abrir com 10 mil reais de capital social. O que um empresa dessa pode garantir para o trabalhador? Absolutamente nada. As conquistas dos trabalhadores estão sendo jogadas no lixo”, finaliza.