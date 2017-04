Justiça do Acre determina que Emerson Jarude seja incluído na CPI dos Transportes da Câmara

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 04/04/2017 16:27:02

O juiz Anastácio de Menezes, da 1ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Acre, determinou a inclusão do vereador Emerson Jarude, do PSL, na CPI dos Transportes da Câmara de Vereadores. Na mesma decisão, o magistrado determina que Jarude passe a compor a CPI no lugar de um dos sete membros da comissão, exceto dos vereadores Jackson Ramos (PT), relator, e Célio Gadelha (PSDB).

O juiz acatou o argumento do vereador de que a Câmara deve obedecer o critério da proporcionalidade partidária.

A CPI para apurar possíveis ilegalidades nos contratos entre a prefeitura de Rio Branco e as empresas de ônibus foi montada há quase um mês sob muita polêmica pelo presidente da Câmara, Manuel Marcos (PRB).

Atualmente, a comissão tem como presidente o vereador Railson Correia, do PTN, e Jackson Ramos, como relator. Roberto Duarte, Célio Gadelha (PSDB) e Eduardo Farias (PC do B) são membros titulares. N. Lima (DEM) e Artêmio Costa (PSB) integram a CPI como suplentes