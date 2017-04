Governo Federal corta pela metade recursos que seriam usados na recuperação de ramais no Acre

Na tarde desta terça-feira, 4, o diretor-presidente do Deracre, Cristovam Moura, esteve reunido com as assessorias da bancada federal, em Brasília, para tratar da liberação e definição dos critérios para alocação de emendas para o melhoramento de ramais em todo o Estado do Acre. O encontro precede uma nova reunião que ocorrerá nesta quarta-feira, 5, com a presença dos 11 parlamentares do Acre.

No encontro, a direção do Deracre foi informada que o planejamento foi severamente prejudicado pelo corte de recursos feito pelo governo federal, que praticamente retirou metade do valor originariamente previsto. Dos R$ 154 milhões programados, restaram apenas R$ 81 milhões. Existe a possibilidade que essa corte seja ainda maior.

“Além de já sabermos que não haverá liberação para este ano de 2017, com esse novo corte, há uma séria preocupação sobre o que acontecerá no ano que vem. Da nossa parte, nos resta redimensionar o planejamento e batalhar pela liberação do que resta”, comentou Cristovam.