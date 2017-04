Gestora do hospital de Feijó pediu demissão porque Sesacre não atendia solicitações

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 04/04/2017 12:36:25

O deputado Nicolau Júnior (PP) denunciou na manhã desta terça-feira (4), na Aleac, que a administradora do hospital estadual do município de Feijó, no interior do Acre, pediu demissão porque a Sesacre não atendia suas solicitações por medicamentos e melhorias na estrutura da unidade de saúde.

Segundo o parlamentar, o hospital está sem gestor há quatro meses. Ele denuncia ainda que a unidade de saúde não conta com bioquímico. Nicolou apresentou ainda uma indicação ao governo do Acre para consertar o tomógrafo do Hospital Geral do Vale do Juruá, em Cruzeiro do Su.

“A saúde está sucateada no interior do Acre. Os problemas não atingem apenas Feijó e Cruzeiro do Sul. A situação é grave nos 22 municípios. Faltam medicamentos, equipamentos e profissionais para atender a demanda crescente por serviços de saúde no interior do Estado”, destaca Nicolau Júnior.