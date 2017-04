Funasa investe em Capacitação de Licitação na modalidade RDC e prepara reforma da Sede na capital

Da redação ac24horas - 04/04/2017 16:03:41

Investir na capacitação dos colaboradores da Superintendência Regional da Funasa tem sido uma das prioridades do superintendente Raphael Bastos Jr. O objetivo, segundo ele, é alinhar capacitação com atividades desenvolvidas. A mais recente foi na área de licitação, já visando as obras de reforma da sede estadual, previstas para iniciar ainda este ano.

“Nossos servidores são exemplo de dedicação e poder investir na capacitação tem sido muito proveitoso. Recentemente trabalhamos uma capacitação de licitação na modalidade de Regime Diferenciado de Contratações – RDC, a fim de ampliar a eficiência nas contratações públicas e competividade, promover a troca de experiências e tecnologia e incentivar a inovação tecnológica e vamos avançar ainda mais”, destaca.

A gestão de Raphael Bastos também viabilizou investimentos de R$ 138 mil reais para reconstrução de muros e grades externas, e a próxima etapa é a revitalização da instituição. A Proposta é que com a reforma o prédio possa ser ocupado também pelo Núcleo do SUS no Estado, trazendo economia para ambos os órgãos.

“Com essa obra, teremos oportunidade de realizar um sonho antigo dos servidores. Nossa sede tem mais de 50 anos de existência, tem toda uma história e não podemos deixar uma instituição tão importante para desenvolvimento do nosso estado nessas condições”, destaca Raphael Bastos, lembrando ainda a importância de já ter os recursos para o investimento graças a uma emenda do deputado federal Alan Rick no valor de R$ 1.680.000,00. O superintendente diz ainda que em tempos de crise, “isso é fazer gestão com eficiência quanto ao uso dos recursos públicos”