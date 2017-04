Feira do Peixe da Semana Santa acontece de 12 a 17 de abril

Da redação ac24horas - 04/04/2017 18:45:50

A Prefeitura de Rio Branco, o Governo do Estado do Acre e o Governo Federal, realizam a 7ª edição da Feira do Peixe e Agricultura Familiar da Semana Santa, no período de 12 a 15 de abril de 2017 na Central de Abastecimento de Rio Branco (CEASA) e nos mercados Elias Mansour, da Estação Experimental, do Bosque, da Seis de Agosto e Cidade do Povo, além de Peixeiros da Avenida Amadeo Barbosa, comunidades do Panorama e Quixadá e as feiras do Rui Lino e Conjunto Universitário. Na CEASA, o Mercado do Peixe irá comercializar o pescado.

Além dos novos locais, a expectativa para este ano é que sejam comercializadas 90 toneladas de pescado e 215 toneladas de produtos hortifrutigranjeiros, proporcionando geração de trabalho e renda, além de melhoria na qualidade de vida aos empreendedores envolvidos com o projeto. São esperados R$1,5 milhão de movimentação financeira com participação de 50 produtores familiares, 28 piscicultores, 11 empreendimentos da economia solidária e empresas privadas. Diversos tratadores ofertarão o serviço de limpeza do peixe aos clientes.

O evento é considerado um sucesso pela gestão e usuários, já que as outras edições da Feira da Semana Santa totalizaram mais de 600 mil visitantes, com 1.830 toneladas de produtos hortigranjeiros e 609 toneladas de pescados comercializados, o que permitiu alcançar uma movimentação financeira de 12,3 milhões de reais ao longo dos últimos anos.

Como ocorrido nas outras edições, a Fundação Garibaldi Brasil leva à CEASA músicos e artistas para apresentações culturais durante a Feira.

As vendas de peixe e outros produtos começam bem cedo, às 3h30, e vai até às 18h. O objetivo geral da feira é promover a exposição e comercialização do pescado e de produtos hortigranjeiros a um preço acessível à população, proporcionando a melhoria da renda aos produtores, piscicultores e comerciantes. Os participantes são os piscicultores, agricultores familiares, associações de produtores, cooperativas, empresas privadas comerciantes, atacadistas da CEASA, instituições parceiras, empreendimentos solidários e população em geral.