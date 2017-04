Erick é eleito representante da OAB no CNMP

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 04/04/2017 12:57:31

O advogado acreano Erick Venâncio foi eleito, em votação nominal, pelo Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, nesta terça-feira, 03, como um dos representantes da advocacia no CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, para os próximos dois anos. O advogado Leonardo Accioly da Silva foi o outro nome escolhido pela Ordem. Erick Venâncio obteve 27 votos e Accioly 28. Os nomes seguem para análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e posteriormente ao Plenário da Casa. Em caso de aprovação para a Presidência da República.