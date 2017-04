Detran do Acre volta a publicar multas pelo Diário Oficial

Da redação ac24horas - 04/04/2017 09:26:14

Uma extensa lista de veículos notificados em decorrência de multas foi publicada na edição do Diário Oficial desta terça-feira, dia 04. Na publicação, com centenas de placas de veículos e infrações, possui também o número e data do auto, além do valor da multa.

Em decorrência de os Correios são acharem muitos proprietários para assinar a notificação, o Detran de um tempo para cá publica as notificações no Diário Oficial. Com isso, o condutor deve ficar de olho com o prazo estabelecido nas portarias para recorrer, caso seja pertinente.

A partir da publicação, até o prazo de 30 dias, poderá ser interposto recurso de multa, por escrito, perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – Jari/Acre, devendo ser obedecidas as Resoluções 299/2009 e 619/2016 do CONTRAN e os artigos 285 e 286 do CTB, segundo diz a portaria.

Para o condutor ter acesso à lista completa, basta acessar o Diário Oficial desta terça, ou ver o arquivo abaixo.

Acesse o arquivo