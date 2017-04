Deputada afirma que falta envolvimento das mulheres na política do Estado do Acre

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 04/04/2017 18:42:30

A deputada Doutora Juliana (PRB) disse na manhã desta terça-feira (4), na Aleac, que falta envolvimento nas mulheres na política do Acre. Ela destaca o debate da reforma da Previdência em pauta no Congresso Nacional, que de acordo com ela impacta diretamente na vida das mulheres, mas conta apenas com 10% de representação política feminina para apresentar sugestões e mudanças.

“Eu participei de um evento em Brasília de 30 de março a 1o de abril, organizado pelo PRB mulher. O encontro foi basicamente para debater o empoderamento das mulheres. Inspirar e empoderar mulheres para as eleições 2018 – para que venhamos a nós mulheres possamos apresentar novas candidaturas e se envolver no debate da política estadual e nacional”, diz Doutora Juliana.

Segundo a deputada, apensa de as mulheres somarem mais de 50% da população votante, “a cada ano estamos diminuindo a representação feminina na política. As políticas para as mulheres estão reduzidas porque não temos voz. Não temos mulheres com poder político para defender nossas propostas. Vamos pra cima, vamos para reeleição e não quero levar apenas o meu nome. Eu quero levar mais mulheres para termos voz e defendermos nossos direitos”, finaliza.