CPI da Sehab não é a espetacularização e exposição de pessoas

Da redação ac24horas - 04/04/2017 12:39:07

O deputado Gerlen Dinis (PP), autor da proposta da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar a participação de servidores públicos no esquema de venda ilegal de casas populares na Secretaria de Habitação e Interesse Social do governo do Acre disse na manhã desta terça-feira (4), que o objetivo da comissão não é a espetacularização e exposição dos acusados.

O progressista afirma que as pessoas podem esperar muita responsabilidade por parte dos deputados de oposição que integrarão os trabalhos da CPI. “Pode ter certeza que nós não vamos agir como pessoas sem responsabilidade. Vamos nos reunir, montar a comissão, a montagem é de acordo com a proporcionalidade na Casa. Nós vamos trabalhar com o máximo de responsabilidade”, diz Gerlen.

Ele cita exemplos de ações recentes que provocaram a exposição desnecessárias de investigados que tiveram seus nomes divulgados e suas imagens expostas mesmo sem qualquer tipo de comprovação dos supostos crimes que teriam cometido. “Não vamos expor os nomes das pessoas como foi feito num passado recente. Só apresentaremos os nomes com provas consolidadas”.

Gerlen Diniz descarta o uso político da CPI. Para ele, é necessário esclarecer alguns pontos na investigação policial. “Não vamos transformar isso num espetáculo. Precisamos agir com transparência e responsabilidade para garantir o direito de defesa dos acusados, sem provocar a exposição e julgamento antecipado dos acusados de participar da venda de casas”, finaliza.