Cesário é descartado e não será mais presidente do PT no Acre

Marcos Venicios, do ac24horas - 04/04/2017 23:54:57

Foi como um orgasmo de preá. Assim foi considerado a duração do sonho do militante petista Cesário Campelo Braga em se tornar presidente do PT. Lider da ala dos “Cuecas Apertadas”, Cesário viu suas ambições virem abaixo após a onda de informações negativas expostas na mídia a seu respeito, a começar pela escolha de seu nome para presidir o partido mais influente da Frente Popular. A maioria não gostou, mas poucos tinham coragem para se impor publicamente.

Descartado

Claro que pesou também as condenações do militante na justiça. Como todos sabem, até o momento ele foi condenado a pagar R$ 30 mil para o senador Gladson Cameli (PP) por difamá-lo no facebook.

O pai do não

Mas o que poucos sabem é que também existe um ser superior que estava a espreita de Cesário, esperando o menor vacilo: o senador Jorge Viana (PT), que bateu o pé e achou uma marmotagem o petista de baixo clero se tornar presidente. Mas oficialmente, vão dizer por ai que Cesário abriu mão do cargo. Todos sabem que isso não é verdade.

Recordar é viver

Quem não lembra que o próprio Cesário chegou a usar as redes sociais para alfinetar o senador Jorge Viana, quando o parlamentar criticou o governo de seu irmão. Na época, Cesário disse indiretamente que JV tinha a síndrome de Marta Suplicy. Essa ofensa foi anotada naquele caderninho de capa preta.

E por falar em PT

O Partido da estrela vermelha se mobiliza no próximo sábado, dia 8. para eleger a executiva municipal de Rio Branco. Desta vez, diferente da eleição passada, não haverá disputa. Em um acordo entre forças do partido, o pessoal do 13 resolveu ungir o professor Marcos Inácio Fernandes, militante histórico da Sigla. Ele será aclamado em uma cerimônia recheada por lideranças. Dizem que o professor é uma pessoa bem humorada e de bem com a vida.

Recado de um petista anônimo

“Ou o Jorge abre o olho e muda o jeito de ser articular ou ele será engolido pelo Ney Amorim”. A frase é de um amigo petista que tem vergonha de tirar selfie comigo e postar no facebook com medo de represálias.

Abre o olho JV

Não tem para onde correr, o PT está fechado com o Ney Amorim e muitos partidos da FPA também. Eu demorei para acreditar, mas o nome de Ney aparece consolidado com aquele peso de que o trabalho será focado nele. Por isso a insatisfação de Jorge com a candidatura com o presidente da Aleac. Ney tira votos de Jorge e até mesmo da oposição por ser um grande operador de campanhas. Ou JV muda e para com essa história de querer ganhar só no nome ou corre um sério risco de ser varrido da política em 2018. E detalhe: não descarto a possibilidade de Ney e Jorge morrerem abraçados.

Governo do Acre pode pôr a mão em mais de R$ 200 milhões

Em meio a crise a financeira e cortes de repasses federais, eis que surge uma luz no final do túnel para o governo do Acre. Nos próximos meses o Estado pode ter acesso a cerca de R$ 200 milhões oriundos da 2º fase da repatriação, programa que permite a contribuintes brasileiros regularizar bens mantidos no exterior e que não estão declarados à Receita. A informação sobre esse valor não é oficial. Aliás, o governo não se manifesta sobre o assunto, preferindo evitar o oba-oba.

A mágoa de Binho

Por falar em governo, eu não poderia deixar de citar uma cena deprimente vista por alguns nos bastidores do poder. O ex-governador Binho Marques esteve recentemente em Rio Branco e resolveu “passear” por uma secretaria para por o papo em dia com alguns colegas. Ao chegar no local, a turminha não ofereceu nem um copo com água e sem contar que Binho tomou aquele amargo chá de cadeira. Quando eu digo que o PT é maligno as pessoas duvidam. Essa turma do governo atual detesta o Binho. Que pena, ele é um cara gente boa.

E por falar em gente boa

Não poderia deixar de citar uma das pessoas mais humanas da base do governo. Sim, tem gente humana do lado de lá. Falo do deputado Jenilson Leite (PCdoB). O camarada que não é apenas político, mas um excelente médico. Apesar de ser do PCdoB e ser amigo do Edvaldo Magalhães, o parlamentar é um dos mais atuantes da atual safra. Será um excelente opositor caso a oposição cure a síndrome do Vasco e ganhe do PT em 2018.

Angelim é melhor como opositor

Para quem assiste a TV a Câmara, volta e meia é possível ver os discursos do deputado federal Angelim (PT). No governo Dilma, ele era considerado um deputado do baixo clero por muitas vezes defender o indefensável, mas quando Temer assumiu o abacaxi chamado Brasil, o petista se tornou um de seus principais opositores no parlamento. O notável deputado se tornou um gigante em críticas e denúncias bem fundamentadas. Foi ele que denunciou em primeira mão o desmonte dos bancos públicos e dos correios. Sem contar que ele é considerado um dos entusiastas da criação de uma legislação específica para Economia Solidária e Economia Criativa.

O que é bom tem espaço aqui

Tive a oportunidade de conhecer o Lamen King, um dos poucos espaços diferenciados em Rio Branco. Além da boa comida – destaco a excelente pasta de alho -, o local tem uma decoração envolvente que é retratada com objetos antigos que vão do disco de vinil a espelhos e quadros espalhados por todo o ambiente. Ressalto também a excelente massa que eles servem. Se quiser conhecer o espaço, é só ir na Travessa Guaporé, número 132, no bairro Cerâmica. Qualquer dúvida é só ligar no (68) 2102-0834 ou no (68) 9218-4413. Eles também fazem entregas.

OBS: qualquer reclamação, é só enviar e-mail para veniciosferreira@gmail.com