Capim aperfeiçoado no Acre é destaque em feira agropecuária

Da redação ac24horas - 04/04/2017 08:49:57

Um capim para pastagem bovina aperfeiçoado no Acre, a BRS Quênia, foi apresentado ao grande público na Expogrande, a feira agropecuária de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A cultivar desenvolvida pela Embrapa e experimentada no Acre, chega ao mercado para suprir uma demanda por um capim “produtivo e de excelente qualidade, de porte intermediário, com folhas macias e colmos tenros, alto perfilhamento e de fácil manejo

Na avaliação sob pastejo no Acre e em Mato Grosso do Sul, a cultivar apresentou maior ganho em peso individual e por área que as cultivares Tanzânia e Mombaça. A Expogrande vai até o dia 9 de abril.