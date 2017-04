Bombeiros encerram buscas por pai e filho que desapareceram no Rio Juruá

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 04/04/2017 10:28:26 Corresponde no Vale do Juruá

A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul encerrou, após quatro dias de atividades, as buscas por Leonízio Moura Pereira, de 28 anos, e o filho dele, Gabriel da Conceição Pereira, 4. Eles continuam desaparecidos após um naufrágio no Rio Juruá. A informação foi dada no começo da manhã desta terça-feira, 4, pelo comandante da corporação na região, capitão Rômulo Barros.

“O procedimento técnico padrão é que as buscas sejam feitas por três dias. Nós trabalhamos quatro dias em um local de muita correnteza e pouquíssima visibilidade”, disse Barros.

Leonízio e o pequeno Gabriel sumiram nas águas do Rio Juruá, próximo à comunidade Nova Cintra, na última sexta, 31 de abril. O banzeiro formado por uma embarcação maior alagou a canoa em que estavam os dois, a mulher de Leonízio e outra filha do casal.

As duas conseguiram se salvar nadando até a margem do rio.