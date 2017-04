Bandidos picham muro da Associação dos Militares

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 04/04/2017 12:48:37

Em Tarauacá, uma das cidades do interior do Acre com o maior índice de criminalidade, os bandidos afrontam a polícia. Para mostrar que não temem as forças de Segurança do Estado, criminosos picharam o portão da Associação dos Militares do município com a frase “policial zé ruela”. A foto do portão foi postada em uma rede social pelo blogueiro Raimundo Accioly e provocou indignação nos internautas.

Segundo o comandante da PM em Tarauacá, coronel Ruiz, a pichação é do ano passado. A frase, como forma de afronta aos policiais, foi escrita provavelmente por menores durante uma das ondas de ataques de facções, no Acre, a ônibus e ameaças a agentes da Segurança Pública.

“Na maioria são menores, de 16, 17 anos. Foram apreendidos já. É uma afrontas as todas as forças de Segurança Pública, já que a associação é frequentada não só por policiais militares, mas por agentes penitenciários e policiais civis”, diz.