Após audiência pública, deputada petista Leila Galvão critica falta de segurança em Assis Brasil

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 04/04/2017 11:25:58

A deputada Leila Galvão (PT), uma ávida defensora da administração do governador Sebastião Viana (PT), após a realização de uma audiência público no Alto Acre, criticou o que ela classifica como falta de segurança no município de Assis Brasil, distante da Capital cerca de 331km de Rio Branco.

“Assis Brasil apresenta vulnerabilidade por ser um município de fronteira, é uma passagem de narcotráfico, precisamos das Forças de Seguranças e instituições mais unidas. Após a audiência pública, nós fizemos visitas lá e as câmeras de vídeomonitoramento, elas estão apresentando problemas”, diz Leila Galvão.

Para a deputada petista, as câmeras seriam instrumentos elementar para os policiais. “O Sistema de Informação Central está apresentando defeito. Estou fazendo uma indicação para a Secretaria de Segurança para que veja junto a empresa esse problema”, ressalta Galvão.

Ela afirma que o sistema de informação “não está tendo o resultado que a população de Assis Brasil merece e os policiais precisam. Espero que a empresa reveja esse problema e que funcione com excelência, proporcionando uma condição melhor para os profissionais de Segurança”, finaliza.