Acre garante vaga nos Brasileiros de Atletismo Subs-16, 18 e 20

Assessoria - 04/04/2017 12:43:10

O Atletismo Acriano garantiu vaga nos Campeonatos Brasileiros de Atletismo Sub-16, Sub-18 e Sub-20. A confirmação foi dada durante a Assembleia Geral Ordinária da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), que ocorreu em São Paulo (SP), entre os dias 29 de março e 1º de abril. Com isso, o Acre poderá ter representantes nos eventos nacionais.

O pedido, feito à Superintendência Técnica da CBAt, ocorreu no início de março, por questões administrativas. Todos os campeonatos locais devem ocorrer apenas no segundo semestre desse ano, o que impossibilitaria a participação do Acre nos eventos do calendário nacional. A situação foi compreendida pela direção do Atletismo Brasil.

“Nós explicamos ao superintendente Matinho Nobre sobre a nossa situação. Como não temos pista própria, decidimos realizar os estaduais apenas no segundo semestre, justamente por isso, não haveria tempo para os atletas obterem os índices necessários às participações. A situação foi explicada, e a participação autorizada”, explica o secretário geral da FACAt, João Renato Jácome, que participou do encontro.

Em 2016, o Acre participou de três competições nacionais, incluindo os Troféus regionais, o que deve se repetir em 2017. Com um trabalho de fortalecimento da base, o Atletismo Acriano se prepara para um ano com ao menos cinco competições locais, incluindo os estaduais e torneiros da modalidade.

“Estamos fechando nosso calendário, e a expectativa é que realizemos, já em maio, uma competição que reunirá escolas públicas e privadas. Vamos trabalhar com foco em novos talentos, nas categorias Sub-16 e Sub-18. Também garantimos cinco vagas nos troféus regionais do Norte/Nordeste e ainda no Norte/Nordeste/Centro-Oeste, o que é uma conquista importante”, completa Jácome.

O encontro

A Assembleia Geral Ordinária da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) ocorreu no Hotel Pestana & Conference Center, na capital paulista. No encontro estiveram presentes 42 dos 45 com direito a voto, estiveram presentes: as 27 Federações filiadas, três dos cinco clubes com melhor classificação do Troféu Brasil Caixa de Atletismo 2016, 10 dos 11 atletas participantes, os representantes dos treinadores e dos árbitros, além do membro do Conselho da IAAF, Roberto Gesta de Melo.