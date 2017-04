Acre fica fora da restrição do transporte de cargas nos feriados

Da redação ac24horas - 04/04/2017 09:09:02

O Acre está fora da restrição imposta pela portaria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que restringe o trânsito de veículo de cargas nas rodovias federais durante os feriados de 2017. Além do Acre, Amazonas e Roraima também não serão afetados. Em Rondônia, só haverá restrição de circulação no período da Operação Fim de Ano. A portaria está publicada na edição desta quarta-feira, 4, do Diário Oficial da União.

Os veículos de carga que descumprirem a determinação cometerão infração de trânsito e só poderão seguir a viagem após o término do horário de restrição.