A pré-campanha para governador do AC está forte

Nelson Liano Jr. - 04/04/2017 08:31:20

Conversei com o deputado federal Major Rocha (PSDB), que esteve com o senador Gladson Cameli (PP), em Cruzeiro do Sul. Os dois conversaram durante um longo tempo. Rocha me disse que Gladson está animado para disputar o Governo e que deverá ser o candidato único da oposição. Isso significa que o tucano já jogou a toalha em relação a uma possível candidatura própria. Por outro lado, o deputado garantiu que será candidato ao Senado dentro dessa composição. Enquanto isso, uma fonte da FPA me revelou que na última reunião de planejamento da coligação quem mais falou foi o deputado estadual e líder do Governo na ALEAC, Daniel Zen (PT). Depois o senador Jorge Viana (PT) e a vice Nazaré Araújo (PT) também fizeram as suas avaliações do momento político no Estado. Zen mostrou-se atualizado sobre a atual gestão e os passos necessários para uma próxima. Mas, na minha opinião, tudo não passa de jogo de cena. A luta dentro da FPA é para que o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), aceite ser o candidato. O que também não está tão difícil como parece. É só observar o volume de divulgação das ações da prefeitura na mídia. A realidade é que tanto Gladson quanto Marcus de uma certa forma já estão se preparando para a disputa do Governo de 2018, mesmo que neguem.

A corrida dos vices

O pessoal dos partidos mais a esquerda como o PC do B esqueçam a possibilidade de terem a vice, caso Marcus seja o candidato. Até mesmo pelo momento da política nacional a tendência é encontrar alguém mais de centro para compor a chapa da FPA.

A corrida dos vices II

Pelo lado do Gladson não creio que o vice será apenas uma escolha pessoal. Tem a questão das candidaturas ao Senado na oposição que precisarão ser acomodadas. Acredito que na hora H a vice de Cameli será dada para algum partido não romper com a possibilidade de unidade das oposições.

Mandato qualificado

O deputado estadual Jenilson Leite (PC do B) está fazendo um mandato ativo. Tem percorrido todo o Estado identificando e apresentando soluções para problemas sociais latentes. Com certeza aumentou bastante a sua base política.

Passo adiante

Na minha opinião, pelo estilo de mandato, Jenilson deveria ser candidato a deputado federal, em 2018. Se conseguir furar os bloqueios partidários internos e vencer a eleição, acredito que será um parlamentar produtivo para o processo social acreano.

Nova liderança

Jenilson é da nova geração de políticos acreanos como o prefeito Marcus Alexandre, o presidente da ALEAC, Ney Amorim (PT) e o senador Gladson. Resta saber se o PC do B vai valorizar mais as novas ou as antigas lideranças. O ideal seria montar uma chapa híbrida e deixar os eleitores escolherem nas urnas.

As coisas mudam de lugar

Quando alguém deixa de ter cargo eletivo as coisas mudam. Não adianta achar que terá a mesma força do que quando estava na atividade de um mandato. É isso que os partidos precisam ver e reconhecer para escolher bem os seus candidatos.

Na estrada de novo

Henrique Afonso (PSDB) parece não se abalar com as derrotas na sua vida política. Está escrito nas estrelas que será candidato a deputado federal e, com as bênçãos do presidente regional tucano. Major Rocha. Henrique tem merecimento. Foi um ótimo deputado federal.

Bons quadros

O PMDB deverá ter uma das chapas mais competitivas para deputado estadual da sua história. Muitos nomes ativos e em destaque na política acreana. Ao invés de pensarem num mata-mata interno deveriam trabalhar para ampliar a bancada da ALEAC. O partido terá essa oportunidade rara.

Nomes de peso

Os deputados estaduais no mandato Chagas Romão (PMDB) e Eliane Sinhasique (PMDB), além do vereador da Capital Roberto Duarte (PMDB) e a ex-deputada Antônia Sales (PMDB), são muito competitivos. Se souberem trabalhar aumentam a bancada do partido em 2018.

Lembrança viva

Em 2014, saíram para federal Flaviano Melo (PMDB) e Jéssica Sales (PMDB). Os palpites é que um ficaria de fora e não foi o que aconteceu, os dois se elegeram. Tanto Flaviano quanto Jéssica estão fazendo mandatos produtivos, principalmente, para as prefeituras acreanas.

Candidata das mulheres

Li nas redes sociais que as mulheres petistas farão de tudo para que Nazaré Araújo seja a candidata ao Senado da FPA. Não acredito que vão tirar o deputado Ney Amorim de tempo, mas como falta mais de um ano para as eleições tudo pode acontecer.

Melhor deixar o tempo resolver

Com vários nomes de destaque na oposição para concorrer ao Senado não acredito que antecipem a escolha. Flaviano ou Vagner Sales pelo PMDB, Rocha, Petecão (PSD), Bocalom (DEM) e Márcio Bittar, por enquanto no PSDB são candidatos com potencial. Mas é aquela história se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Se anteciparem a escolha os “magoados” poderão enveredar por outros caminhos políticos e quebrar a possibilidade de candidatura única ao Governo da oposição. Se deixarem a escolha para em cima da hora, se houver rompimentos, não haverá como sanar a tempo. É um labirinto que só terá um fio da meada com alguns naturalmente abrindo mão de concorrer ao Senado.