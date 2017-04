Via Verde Shopping realiza segunda liquidação do ano

Da redação ac24horas - 03/04/2017 11:35:18

O Via Verde Shopping de Rio Branco realiza mais uma edição da “LIQUIDA DO BARULHO” com descontos de 30% a 60% nas lojas do empreendimento. A promoção ocorre entre os dias 06 a 09 de abril. Serão quatro dias de saldão de peças com preços imbatíveis. Durante a liquidação, as lojas oferecerão descontos em diversas opções de vestuário, calçados, entre outros segmentos.

Serviço

Evento: Liquida do Barulho

Data: de 06 a 09 de abril de 2017

Horário: quinta à sábado das 10h às 22h e domingo das 13h às 21h