Sena faz nova convocação em concurso para servidores

Da redação ac24horas - 03/04/2017 09:08:07

A Prefeitura Municipal de Sena Madureira continua a chamar servidores para atuarem em contratos provisórios do Edital Nº 01/2017. A retomada do concurso ocorreu após o governo do Estado ter conseguido liminares do Tribunal de Justiça do Estado (TJAC) para contratar mesmo estando com os gastos com pessoal acima dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), abrindo espaço para as prefeituras na mesma situação.

Conforme a publicação desta segunda-feira (3) e contida no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), páginas 108-109, o concurso foi aberto para atender a demanda emergencial da Secretaria Municipal de Educação.

As vagas são para professor de educação infantil (creche e pré-escola), professor de 1º ao 9º ano do ensino fundamental da zona urbana e rural, professor para atendimento educacional especializado, cuidador pessoal, serviços gerais, cuidador pessoal zona urbana.