Rocha prega consenso na disputa pelo Senado e diz que Gladson é unanimidade na oposição

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 03/04/2017 09:45:56 Corresponde no Vale do Juruá

O deputado federal Major Rocha (PSDB) disse na manhã desta segunda-feira, 3, acreditar que haverá consenso na escolha dos dois melhores nomes da oposição para disputar a eleição para o Senado em 2018. O parlamentar afirmou ainda que o senador Gladson Cameli (PP) conta com a unanimidade dos partidos adversários da Frente Popular para concorrer ao governo do Estado no ano que vem. Rocha se encontra em Cruzeiro do Sul, onde participa de uma agenda política, e foi entrevistado no programa Bom dia Juruá, da rádio Juruá FM.

Segundo ele, os futuros candidatos ao Senado da oposição devem ser definidos após uma pesquisa de intenção de votos. “Temos ótimos nomes [postulando candidatura] e acredito que chegaremos a um acordo para lançar os dois mais cotados para vencer a disputa”, disse.

O parlamentar tucano assegurou ainda que o nome de Gladson Cameli está consolidado como pré-candidato ao governo do Acre entre os partidos de oposição. “Gladson já é um consenso entre nós”, afirmou.

Agenda

Neste final de semana, Rocha visitou o Navio Hospital Nash Montenegro, que continua a oferecer atendimento médico aos cruzeirenses, e participou de reuniões, junto com o senador Gladson Cameli, sobre a integração do município com o Peru. De acordo com o deputado, em breve haverá um voo regular entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa. Duas empresas já se mostraram interessadas em fazer o trajeto.