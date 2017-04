Reforma de cozinha do Pronto Socorro de Rio Branco já começou e vai durar 30 dais, diz gerência

João Renato Jácome - 03/04/2017 08:59:45

No último sábado, dia 2, as entradas para a cozinha do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), o Pronto Socorro, foram fechadas. Isso porque as obras no local, anunciadas em março pelo secretário de Saúde do Acre, Gemil Júnior, já começaram e devem seguir até o início de maio,uma média de 30 dias.

A obra, segundo a Secretaria de Saúde, vai custar R$ 230 mil. Entre as ações que devem ser feitas, está a troca do piso, telhado, mudança na parte elétrica e ainda a implantação de novas bancada, além da troca da parte hidráulica, forro e exaustores do espaço. Esse é um dos resultados já em execução após o secretário instalar parte do gabinete na unidade de saúde.

“A maior dificuldade foi encontrar um local adequado para que as refeições do Huerb continuassem a ser fornecidas. Tivemos que retirar todos os equipamentos e levar para a cozinha da Maternidade Bárbara Heliodora, onde a comida será preparada até a conclusão da reforma”, explicou Gemil Junior.

LEIA MAIS: Gemil Júnior instala gabinete no Pronto Socorro

A Direção do hospital informou que diariamente são produzidas mais de duas mil refeições no local, incluindo o café da manhã, almoço e janta. Além disso, há os lanches para os intervalos das refeições. Os trabalhos renderam comemorações dentro do Huerb.

“A gente fica feliz. Essa reforma já estava programa e agora está acontecendo. O secretário Gemil tem uma sensibilidade com as unidades. Mas esse é um trabalho de governo, que tem um olhar especial para a saúde. Estamos com um trabalho de equipe aqui no Huerb. Esse tipo de apoio nos dá ainda mais motivação para a rotina”, disse o gerente geral do Huerb, Fabrício Lemos.