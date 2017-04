Prefeitura convoca aprovados em seleção para contratação

Da redação ac24horas - 03/04/2017 08:19:53

A Prefeitura de Rio Branco, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (Seme) divulgou o resultado da avaliação de análise curricular para processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores do Edital Seme/Nº 02/2017. Ao todo são 697 nomes aprovados, os quais devem procurar a Seme para a respectiva posse no cargo.

A relação dos nomes está disponível na edição do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta segunda-feira (3), páginas 88 a 97. Para agilizar a busca, após realizar o download do arquivo em formato PDF e abrir, digitar simultaneamente “CTRL” + “F”, digitar o nome a ser buscado, seguido de “Enter”.

Os cargos são professor mediador (217), professor da educação especial – Libras (28), professor da educação especial – Libras/língua portuguesa: bilíngue (10), professor de ensino fundamental – zona urbana (291), professor de ensino fundamental – zona rural (130), professor mediador (21).