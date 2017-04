Porque não devemos perder as esperanças nos acordos comerciais com o Peru

Charlene Carvalho - 03/04/2017 01:00:48

Integrar o Acre com o Peru é um sonho antigo. É bem verdade que não avançamos muito no aspecto econômico, mas demos grandes saltos no que se refere ao turismo. Na manhã no último domingo, 02, o embaixador Peruano Vicente Rojas e o cônsul peruano no Acre, Félix Germán Vásquez Solis se reuniram em um café da manhã (FOTO) com o senador Gladson Cameli, os deputados federais Alan Rick e Major Rocha, além do vice-presidente da Associação Comercial do Acre, Jurilande Aragão, para tratar de um dos problemas que travam a integração econômica do estado com o país vizinho: as barreiras alfandegárias e entraves burocráticos nos ministérios em Brasília.



EMPENHO

Os céticos podem dizer: mais uma reunião. Não é bem assim. O senador Gladson Cameli é do mesmo partido do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, um ministério importante nesse processo. E o deputado Alan Rick é do partido do ministro do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, outro ministério fundamental para que o bom sonso prevaleça e o Acre não siga sendo prejudicado.

AVANÇOS

Como bem lembrou o deputado Alan Rick, muitos debates sobre o comércio bilateral já foram feitos através da região de Madre de Dios e o Acre, mas ressalta que tais acordos só vão se concretizar com a redução das burocracias de comércio exterior de ambos os lados e uma política de facilitação. Alan Rick deve se reunir nos próximos dias com o Ministro Marcos Pereira para tratar do assunto.

VANTAGENS

Esse acordo pode facilitar, e muito, a venda da nossa carne para os nossos vizinhos. A turma que exporta pra lá não tem vida fácil. E nós podemos nos beneficiar com a venda de dezenas de produtos peruanos, principalmente frutas e legumes.

BUROCRACIA

Se você aos mercados e feiras de Inapari e Puerto Maldonado, percebe uma grande variedade de frutas e verduras produzidas no país vizinho. São menos de mil quilômetros até Rio Branco. Os produtos de lá são, em sua maioria, mais baratos e melhores que os que vem do Sul e do Sudeste. Vamos torcer para que as tratativas sejam positivas.

ENQUANTO ISSO…

… aquele voo Cruzeiro do Sul- Pucalpa que poucos acreditavam, está próximo a se tornar realidade. Já existem quatro empresas peruanos interessadas na rota. Nunca é demais dizer que viajar via Peru para diversas localidades do mundo e até do Brasil, é infinitamente mais barato que viajar de Rio Branco para Brasília.

Uma palavra para definir Ludmila Thomé, grávida de sete meses, na foto – Quero Costa – com os filhos Luiz Fernando e Letícia: MARAVILHOSA!!!

A produção é da super querida Annie Isis Siqueira, rainha das ruivas e das mulheres mais lindas e bem produzidas de Rio Branco

ÁGUA

Gosto de água. De boa qualidade. Uma das coisas boas lá do Jannu’s Bistrô que esqueci de falar pra vocês é que tem águas de excelente qualidade para degustação. Sabia que água também se degusta? Pois é. Gaseificadas tem o seu valor…

Lá tem, entre outras marcas, a italiana San Pellegrino e a francesa Perrier. Por indicação médica – é sério, juro! – a Perrier é mais indicada pra mim. Mas a San Pellegrino também é deliciosa.

MAIS ÁGUA

Agora se você acha que esse negócio de água gaseificada é frescura, deixa eu te dizer que não é. Se de boa procedência, tem sabor e faz toda diferença. Por aqui é difícil achar água de boa qualidade, mas saiba que a nossa Minalba brasileira é excelente. E nunca deixe de levar em conta a São Lourenço.

RÓTULO

Deixa eu te dizer porque o médico me pediu para evitar alguns tipos de água mineral: você sabia que muitas tem muito sódio? E que é preciso ter cuidado com o índice de pH da água que você bebe? Sabia que você tem que ler o rótulo da água mineral, também? Pois tem.

SAÚDE

No meu caso, a Perrier foi receitada pelo médico – sou frexxxxca? – por causa do bendito sódio. Deixa eu explicar. Tenho tendência a retenção de liquido. Então preciso ter cuidado com o bendito sódio. Mas tem uma água da Coca-Cola que vende em qualquer lugar que tem baixo sódio e ph de boa qualidade. Quando você beber água da próxima vez, preste atenção.

BENDITO SEJA

Foi com uma bela recepção no La Nonna Restaurante, que os empresários Jorge Faria e Joelma Severo, da Jorge Cosméticos, lançaram no mercado de Rio Branco, na última quinta-feira, 30 de março, a nova linha de tratamento da Haskell, a Bendito Seja.

Todas as convidadas ganharam tratamento vip da Jorge Cosméticos, com tratamento de cabelo e make com as melhores maquiadoras da cidade.

Pontos para a superpromoção que levou à badalada festa as meninas da internet que ganharam os sorteios feitos por nossas blogueiras. Parabéns à Joelma e ao Jorge pela linda noite!

Abaixo alguns registros da noite:

Empresária Joelma Severo com blogueiras, Digital Influencer e jornalistas que prestigiaram, na última quinta-feira, no La Lonna, o lançamento da linha Bendito Seja da Haskell em Rio Branco

A superprodução de Mariana Tavares que contou com make de Annie Isis, Fernando e Fátima. Pra quem pode, meu beeeeeemmmm….

Jorge, Annie Isis, Joelma e Fernando Leite em um dos registros mais belos da noite. A união de dois talentosos maquiadores com dois empreendedores de sucesso

Fotógrafa Talita Carvalho – a mulher tá fazendo APENAS as melhores fotos da temporada, com Joel Severo e a linda, maravilhosa e sempre muito querida Mirla Miranda. Trio de beleza poderoso!