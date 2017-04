Pastor da Universal entrevista o Diabo que revela por que a Record saiu da TV paga

Da redação ac24horas - 03/04/2017 07:38:21

Segundo um áudio divulgado pelo jornalista Daniel Castro em seu site, pastores da Igreja Universal do Reino de Deus estão colocando a culpa no diabo pela saída do sinal da Record TV da TV por assinatura.

“Esses canais de TV por assinatura, Sky, Claro HDTV, Net, eles não querem pagar a Record, o SBT e a RedeTV!. Aí, todo mundo fica pensando que é coisa normal. Por quê? Quantas pessoas se entregaram a Jesus depois do filme Os Dez Mandamentos? Quantas pessoas voltaram para a igreja depois das novelas bíblicas que estão passando na Record?“, questiona o pastor.

O religioso ainda recebeu a presença do próprio demônio durante o culto. Um fiel se dizia possuído pelo coisa ruim e respondia as perguntas feitas pelo pastor sobre a saída das emissoras da TV a cabo.

Quando questionado por que estaria fazendo isso com o sinal da emissora, o Diabo responde em tom de alegria. “Muitos vão pra Globo, muitos vão pra novela da Globo, ahahahaha.“ Ouça o áudio do demônio se manifestando.

Fonte: TV Foco