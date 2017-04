Pai de jovem com Síndrome de Down, presidente da Aleac lamenta declarações preconceituosas

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 03/04/2017 15:09:35

Pai de um jovem com Síndrome de Down, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ney Amorim (PT) lamentou as declarações preconceituosas do delegado Fábio Peviane, da Polícia Civil do Acre, que disse que as pessoas com Down são ETs. O vídeo com as declarações do delegado circulam nas redes sociais e em sites de notícias locais.

Para Ney Amorim, “é lamentável que pessoas, que deveriam proteger e cuidar da nossa população tenham atitudes preconceituosas iguais a essa. Não podemos aceitar que pessoas que tenham esse pensamento fiquem impunes. Estou indignado com essa falta de respeito às pessoas com Down e seus familiares. Sou autor de leis que buscam a inclusão social e a melhoria da qualidade de suas vidas”, disse o presidente da Assembleia.

Ney pediu providências e elogiou o posicionamento do secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio Portela, que imediatamente, logo após a circulação do vídeo, anunciou que o caso foi encaminhado à Corregedoria da instituição.